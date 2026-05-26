ギタリストの布袋寅泰（64）が、ロンドンの自宅でブランチを楽しんだことを報告し、話題になっている。【映像】今井美樹と布袋寅泰の夫婦ショットや優雅なブランチの様子Instagramでプライベートについて発信している布袋。ギターが置かれた自宅の部屋や庭、妻で歌手の今井美樹（63）と結婚記念日を祝う様子なども公開してきた。ロンドンの自宅庭で優雅なブランチ5月24日の投稿では、「ニューヨークからのお客様。ロンドンに