SEVENTEEN（セブンティーン）が、日本で開いたファンミーティングを韓国メディアが特集した。23日と24日に2日間、京セラドーム大阪で「SEVENTEEN 2026 JAPAN FAN MEENTING YAKUSOKU」を開催し、8万人を集めた。13日と14日には東京ドームで超満員の同イベントを開き、大きな反響を得ている。韓国のテレビ局JTBCは「永遠を約束したSEVENTEEN…18万人の日本CARAT（カラット＝公式ファン名）との息もぴったり」のタイトルで、4日間の日