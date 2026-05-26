【モデルプレス＝2026/05/26】超特急が26日までに、グループのTikTokを更新。アロハ（高松アロハ※「高」は正式には「はしごだか」）の動画を受け、23rdシングル「ガチ夢中！」の振り付けを手掛けたakaneが自身のX（旧Twitter）にてフォーメーションの裏話を明かした。【写真】超特急、フォーメーションがバズったトンチキ応援ソングビジュ◆超特急、話題の“アロハ大移動”裏話13日に23rdシングル「ガチ夢中！」をリリースした超