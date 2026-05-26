超特急アロハ、“万バズ”フォーメーション大移動裏話「経緯が面白い」「身体能力の高さがすごい」
【モデルプレス＝2026/05/26】超特急が26日までに、グループのTikTokを更新。アロハ（高松アロハ※「高」は正式には「はしごだか」）の動画を受け、23rdシングル「ガチ夢中！」の振り付けを手掛けたakaneが自身のX（旧Twitter）にてフォーメーションの裏話を明かした。
【写真】超特急、フォーメーションがバズったトンチキ応援ソングビジュ
13日に23rdシングル「ガチ夢中！」をリリースした超特急。振り付けはs**t kingzのkazukiとakaneが担当している。18日に公開された同曲のダンスプラクティス動画にて、アロハが後ろ端から真反対の前端まで移動する大胆なフォーメーション移動が話題を呼び、関連投稿はことごとく1万いいね以上の“万バズ”を起こした。
そして24日のTikTokでは、「アロハの大移動」と話題になったフォーメーション移動と同じように、曲にあわせて様々な場所をひたすら移動していく動画が上がった。これを受け、akaneは「これに気づいた時、変えようかなと思ったけど」と当時の考えを明かすとともに「本人なんとか間に合ってるからまぁいっかとなったがあらためてみたらやばくて謝罪案件wwww」と裏話を明かした。
akaneの投稿に、ファンからは「変えないでくれてありがとうございます（笑）！」「爆笑でした」「大感謝」「あの形になった経緯が面白い（笑）」「それに応えられるアロハくん天才」「アロハくんの身体能力の高さがすごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆超特急、話題の“アロハ大移動”裏話
13日に23rdシングル「ガチ夢中！」をリリースした超特急。振り付けはs**t kingzのkazukiとakaneが担当している。18日に公開された同曲のダンスプラクティス動画にて、アロハが後ろ端から真反対の前端まで移動する大胆なフォーメーション移動が話題を呼び、関連投稿はことごとく1万いいね以上の“万バズ”を起こした。
◆“アロハ大移動”裏話に反響
akaneの投稿に、ファンからは「変えないでくれてありがとうございます（笑）！」「爆笑でした」「大感謝」「あの形になった経緯が面白い（笑）」「それに応えられるアロハくん天才」「アロハくんの身体能力の高さがすごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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