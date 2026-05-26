生まれ育った東京都・八丈島に暮らす、じゅん（@hachi_nature）さん。【写真】「もしや？」と思ったら、「ATM」に設置の電話（丸印の部分）で通報をこの日、退勤後に立ち寄った銀行のATMで、隣で振り込み操作をしている男性に強い違和感を覚えたという。「仕事帰りにATM寄ったら、隣で携帯で通話しながら指示受けて振込操作してるおじさんが…。これはもしや振込詐欺なのでは…？と思って、窓口はもう閉まってるからATMの電話器？