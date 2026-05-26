野球塾「J-PARK」代表・福原芳之さんが伝授する打撃の“悪癖修正術”少年野球の指導者は、子どもたちの将来を左右する重要な役割を担っている。言葉や感覚で理解させるのは難しく、悩むことも多いだろう。打撃の“悪癖”として挙げられる「ドアスイング」の矯正もその一つだ。徳島県小松島市で室内練習場・野球塾「J-PARK」の代表を務める福原芳之さんは、多くの子どもたちを指導してきた経験から、言葉や感覚では伝えにくい動作