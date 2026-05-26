新車の「トヨタ教習車」を一般のユーザーが手に入れるのはほぼ不可能？2026年5月12日、トヨタは「カローラ」および「カローラ ツーリング」の一部改良を実施。同時に、カローラをベースとした新型「トヨタ教習車」を発売しました。この教習車、一般のユーザーも買えるのでしょうか。首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。1966年の誕生以来、世界150以上の国と地域で販売され、累計販売台数5700万台超を誇るト