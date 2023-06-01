読売ジャイアンツ監督の阿部慎之助容疑者（47）が逮捕されたことを受けて、球団がコメントを発表しました。今回の事案における当球団の国松徹代表取締役社長のコメントは以下の通りです。「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します。阿部慎之助監督については退任を含め処分を検討します。明日以降は橋上秀樹・オフェンスチーフ