明日26日は、奄美・沖縄で大雨となり、奄美では明日26日は線状降水帯が発生する可能性があります。九州から東北では29日(金)にかけて「梅雨のはしり」となり、九州では27日(水)から28日(木)にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。家族で避難行動について話し合うなど、大雨への備えをしておきましょう。明日26日沖縄・奄美で大雨のおそれ九州は次第に雨今日25日夜から明日26日昼前にかけて、沖縄・奄美付近には梅雨前線