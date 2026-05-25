中国有人宇宙飛行プロジェクト弁公室によると、有人宇宙船「神舟23号」の宇宙飛行士は、宇宙船と宇宙ステーションのドッキングが完了した後、宇宙船の帰還カプセルから軌道モジュールへと順調に移動したとのことです。軌道上でミッション遂行中の「神舟21号」の宇宙飛行士は5月25日午前5時13分、「玄関のドア」を開け、遠路はるばるやってきた神舟23号の宇宙飛行士を中国の宇宙ステーションに温かく迎え入れました。これは中国の宇