北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２５日、千葉市内で始動した。８大会連続８度目となるＷ杯の舞台に挑む森保ジャパンが、目標の世界一に向け、一歩を踏み出した。＊＊＊５月３１日のアイスランド戦限定での“追加招集”となった米ＭＬＳのＬＡギャラクシーのＤＦ吉田麻也は、初日からトレーニングに参加した。２２年カタールＷ杯以来となる代表のトレーニングウェアに身を包んで軽快に汗を流し、「お客さ