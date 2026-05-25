福岡市で25日朝、危険な運転をする自転車の利用者の取締りが行われました。福岡市のJR博多駅周辺では、午前7時半ごろから博多警察署の警察官らが街頭に立ち、自転車の左側通行など、ルールの徹底を呼びかけました。■博多警察署・山室智 交通管理官「自転車は車の仲間になります。一時停止や信号を守るなど、基本的な自転車の交通ルールをきっちり守ってほしい。」 警察によりますと、この取締りで逆走による青切