吉備中央町／山本雅則 町長2026年3月撮影 岡山県吉備中央町の山本雅則町長が、公職選挙法違反の疑いで書類送検されたことが捜査関係者への取材で分かりました。 捜査関係者によりますと、警察は25日、岡山県吉備中央町の山本雅則町長を、有権者などへの寄付行為を禁止する公職選挙法違反の疑いで岡山地方検察庁に書類送検しました。 山本町長は2023年、倉敷市で開かれた後援会の懇親会に参加した有権者に飲食代など