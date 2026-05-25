「コレ」の正式名称、知っていますか？突然ですが、「眼鏡の鼻に当たる透明な部分」の正式名称、知っていますか？眼鏡をかけたとき、鼻の上でそっと支えてくれているあの小さな部品。毎日使っている人でも、「レンズ」や「フレーム」ほど名前を意識することは少ないかもしれません。気になる正解は次のページです！答えは・・・「鼻パッド」でした！鼻パッドは、眼鏡を鼻の上で支えるためについている小さな部品です。鼻に当たる部