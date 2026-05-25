開催：2026.5.25 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 1 - 3 [ガーディアンズ] MLBの試合が25日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとガーディアンズが対戦した。 フィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインター、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。 5回表、7番 スティー