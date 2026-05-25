開催：2026.5.25

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 1 - 3 [ガーディアンズ]

MLBの試合が25日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとガーディアンズが対戦した。

フィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインター、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。

5回表、7番 スティーブン・クワン 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 PHI 0-1 CLE

6回表、4番 リース・ホスキンス 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 PHI 0-2 CLE

7回裏、3番 ブライス・ハーパー 初球を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 PHI 1-2 CLE

8回表、1番 トラビス・バザナ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 PHI 1-3 CLE

試合は1対3でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのパーカー・メシックで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はフィリーズのアンドリュー・ペインターで、ここまで1勝5敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗18Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-25 05:12:14 更新