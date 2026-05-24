■陸上第70回関西実業団競技選手権大会（24日、たけびしスタジアム京都）【写真を見る】レース後の小池選手男子100m決勝は小池祐貴（31、住友電工）が大会新記録となる10秒06（+1.4）をマークし、優勝した。続く2位の多田修平（29、住友電工）も10秒10で大会記録（10秒15）を上回った。レース後、小池は「自分が想定していたレースのプランが出来たので、それが自分の手ごたえ的には大きかったかなという感じでした」と振り返り