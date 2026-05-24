昨年は在厩調整の勝ち馬が出たものの、オークスの基本パターンは変わらない。「桜花賞を好走し、その後ノーザンファーム系の外厩で短期放牧を挟んだ馬」は、やはり高く評価したい存在だ。オークスの東京2400メートルは、ただ末脚があるだけでは足りない。長い道中でしっかり折り合い、最後の直線で脚を使い切れるかどうかが勝負を分ける。そうした“我慢を教える育成”に関しては、ノーザンファーム系の強さが際立つ。そこで