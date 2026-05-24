メ～テレ（名古屋テレビ） 23日夜、名古屋駅前の路上で荷下ろしをしていた男性が軽トラックに追突され意識不明の重体です。 警察によりますと23日午後10時ごろ、名古屋市中村区椿町で道路脇に止めた軽トラックの後ろで荷下ろしをしていた岐阜県大垣市の男性（55）が別の軽トラックに追突されました。 男性は2台の軽トラックにはさまれる形となり、病院に運ばれましたが意識不明の重体です。 警察は追突した軽ト