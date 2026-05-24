立石がプロ初の1番で3安打猛打賞を見せた一戦東京ドームでは22日から巨人-阪神による“伝統の一戦”が行われている。2第1戦はドラフト1位ルーキーの立石正広内野手がプロ初の1番起用で、3安打猛打賞を記録して巨人に7-4で勝利した。阪神ファン歓喜の試合。“ガチ勢”と一緒に観戦した美女にファンも注目した。自身のSNSで観戦報告を行ったのが、熱烈な阪神ファンとしても知られる元NMB48でシンガーソングライターの山本彩さん