GWも終わりいよいよ仕事モード。日常や休日の過ごし方も少しずつ変わっていく時期です。外出や在宅ワーク、趣味の時間をより快適に楽しむためのアイテム選びにもこだわりたいところ。そこで今回は、ディスプレイレスで常時装着しやすいフィットネストラッカー「Google Fitbit Air」、軽量ボディにAI機能を詰め込んだVAIO初のCopilot+ PC、機能美を追求したnarifuriの最新リュック、スマホ撮影を進化させるDJIの高性能ジンバル、そ