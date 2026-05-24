米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の独立性がかつてないほどに脅かされる中で、ウォーシュ新議長が就任した。イラン情勢の混迷でインフレが再燃するという難題も加わり、金融政策の舵（かじ）取りは困難を極めている。独立性を堅持して、米国だけでなく世界経済の安定に貢献してもらいたい。ウォーシュ氏はホワイトハウスでトランプ大統領を前に宣誓し、新体制が発足した。６月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）から議論を取り