ボートレース下関の4日間シリーズ「ミッドナイトボートレース下関1st楽天銀行賞」は23日の3日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、24日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦11R、品川二千翔（27＝山口）は5コースから捲り差したがバックでは中団。それでも2マークで全速のツケマイを放って2番手まで押し上げると、宮下元胤の追い上げを機敏にかわして優出切符をつかんだ。「ペラは強気で行ったけど、思った