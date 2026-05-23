国民民主党の榛葉幹事長は２３日、沖縄県知事選（８月２７日告示、９月１３日投開票）で、前那覇市副市長・古謝玄太氏を推薦する方針を表明した。沖縄県連が近く推薦申請を出し、党本部で正式に決定する。古謝氏については、自民党が全面支援する方針を決めている。榛葉氏は２３日、那覇市内での県連大会で「（県連の）意思を尊重し、党本部もしっかりとサポートしたい」と述べた。県連はこれに先立ち、古謝氏の推薦を求める方