サウジアラビアのジッダ市内で日本時間23日未明に行われた男子サッカーのAFC U17アジアカップの決勝では、日本代表が中国を3-2で下して優勝した。中国は優勝こそ逃したものの、22年ぶりに決勝に進出したことなどが高く評価された。中国サッカー協会はチームに宛てた祝賀文で、日本人の浮嶋敏監督の名も挙げて、チームの成長を称賛した。中国メディアの環球時報が伝えた。試合前半は、中国代表の自陣内でのパスミスがきっかけとなる