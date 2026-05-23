中国・湖南省で犬にかまれたことを隠していた11歳の女児が狂犬病を発症し、死亡した。中国メディアの瀟湘晨報などが21日に報じた。湖南省疾病予防管理センターによると、昨年12月、龍（ロン）さんは祖父の家から白い雑種犬を1匹引き取ってきた。しばらくはおとなしくしていたが、ある日、その犬が突然狂暴化するなど異常な行動を見せ、龍さんと弟、同じ村に住む李（リー）さんらに次々とかみついた。弟はかまれた後すぐ祖母に知ら