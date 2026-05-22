エアークローゼットがこの日の取引終了後に、４０万株の立会外分売を実施すると発表した。株主の分布状況を改善し、より多くの個人投資家に株式を保有してもらうことで、株主の流動性向上を図ることが狙いという。分売予定期間は５月２９日～６月２日で、分売値段は分売実施日の前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は１人につき１万株（売買単位１００株）として