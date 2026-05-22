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◎経済統計・イベントなど ◇５月２５日 １０：３０日・５年物クライメートトランジション国債の入札 ※メモリアルデーの祝日でアメリカ市場が休場 ※イギリス，韓国，香港市場が休場 ◇５月２６日 １４：００日・景気動向指数（改定値） ２２：００米・住宅価格指数 ２２：００米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ２３：００米・消費者信頼感指数（コンファレンスボー