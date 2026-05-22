西武は22日、8月18日に東京ドームで開催するオリックス戦にガールズグループの「ME:I」が来場し、セレモニアルピッチと試合後のスペシャルライブに出演すると発表した。同日は『SAISON presents スペシャルナイター』として開催。「アオフェス2026」開催期間中の当日は、一部の座席をのぞく来場者に、右袖にクレディセゾンのブランドロゴがプリントされた「アオフェスユニフォーム2026」を配布。▼ ME:I TSUZUMIさん コメント