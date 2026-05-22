私（スミレ、40代）は夫（シュウ、40代）と息子（タイチ、小6）との3人暮らし。うちから車で3時間ほどの場所に義実家があり、その近くに夫の妹（義妹、40代）家族が住んでいます。義父（サダハル、70代）は「家長である父親が一番偉い」という考えの人。そのうえ気分屋でもあるため、夫でさえ義父のことがあまり好きではありません。でも義母とはうまく付き合えているし、義妹家族ともそれなりにいい距離感で付き合えているので、