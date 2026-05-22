広島市で開かれた南極条約協議国会議が21日に閉幕し、コウテイペンギンの「特別保護種」指定の合意には至りませんでした。「南極条約協議国会議」は日本を含め、アメリカや中国など29の協議国が中心となり、南極の生物資源の保護や平和利用などを議論しました。会議では、絶滅危惧種コウテイペンギンの「特別保護種」指定をめぐり、中国とロシアが反対し合意には至りませんでした。一方、会議で議長を務めた宇山氏は「『分断と対立