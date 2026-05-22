テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜後9：00）が、今夜22日に放送される。【写真】豪華出演アーティスト一覧今回は、西野カナとNiziUが初コラボした西野カナ feat. NiziUで「LOVE BEAT」を披露する。NiziUにとってメンバーみんなが小学生の頃から大ファンだという西野とのコラボに、「幼い頃から憧れている大先輩の西野カナさんとコラボさせていただけて夢のようですし、感謝の気持ちでいっぱいです