「母には財産なんてないと思っていたんです」。年金月11万円で慎ましく暮らしていた母を亡くし、55歳の娘は慌ただしく遺品整理を進めました。押し入れの奥にあった古い箱入り食器も、「どうせ使わないものだろう」と処分。しかし後日、そのなかに思わぬ価値があったことを知ります。遺品整理で本当に見落としやすいものとは？本記事では合同会社エミタメの代表を務めるFPの三原由紀氏が、事例とともに、遺品整理での注意点につい