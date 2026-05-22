「母には財産なんてないと思っていたんです」。年金月11万円で慎ましく暮らしていた母を亡くし、55歳の娘は慌ただしく遺品整理を進めました。押し入れの奥にあった古い箱入り食器も、「どうせ使わないものだろう」と処分。しかし後日、そのなかに思わぬ価値があったことを知ります。遺品整理で本当に見落としやすいものとは？ 本記事では合同会社エミタメの代表を務めるFPの三原由紀氏が、事例とともに、遺品整理での注意点について解説します。※相談事例は本人の許諾を得てプライバシーのため一部脚色しています。

55歳娘が処分した、亡き母の“箱入り食器”

「母は、最後まで自分にお金を使えない人でした」

そう振り返るのは、神奈川県在住の会社員・中村由紀子さん（仮名／55歳）。由紀子さんの母・和子さん（享年83）は、夫に先立たれたあと、関東近県の市営団地で一人暮らしをしていました。

年金収入は月11万円ほど。食費を切り詰め、冬場でも暖房を控えるような生活だったといいます。

幸い、和子さんは最後まで自分のことは自分でできる人でした。由紀子さんはボーナスの時期に合わせて年2回仕送りをし、毎朝LINEで短いやりとりをするのが日課になっていました。

「スーパーの値引きシールを気にしていましたし、“もったいない”が口癖でした。預金は300万円ほどあったようですが、娘としては、母にはもう大した財産なんてないと思っていたんです」

和子さんが亡くなったのは、冬の終わりでした。葬儀、役所の手続き、団地の退去準備――。由紀子さんは仕事の合間を縫いながら、慌ただしく実家の片付けを進めることになります。

荷物の山を前に、遺品整理にも対応している回収業者に依頼することにしました。食器棚の奥から出てきたのは、古びた箱に入ったカップ&ソーサー5客と大皿のセット。食器の裏には「Noritake」の刻印がありました。

ただ、由紀子さんは食器やインテリアにまったく興味がありません。業者から「未使用みたいですが、残されますか？」と聞かれ、由紀子さんは箱を開けると、入っていたのは金の装飾が印象的な、どこか時代を感じさせるティーセット。「母らしいな、と思いました。“いいものだから普段は使わない”という感覚の、昔の来客用食器です。いまの食器と違ってレンジも使えませんし、正直、自宅で使うイメージも湧きませんでした」。

由紀子さんは、「処分してください」と答えました。

由紀子さんの記憶では、母に客が来ることはほとんどなかったのですが、その食器は食器棚の奥にしまったままにしていたようです。あとになって思えば、母にとっては特別なものだったのかもしれません。和子さんは生前、「うちは昔、それなりの家だったのよ」と時折話していました。祖父の代に地元で商売をしており、比較的裕福だったそう。和子さん自身が育ったころにはすでに家業は傾いていましたが、そうした家に生まれた人でした。

あの食器も、もともと実家にあったものを持ち出したのではないか――。そんなことを、由紀子さんは母の死後になって初めて想像したといいます。

転機が訪れたのは、遺品整理から数週間後のこと。業者から送られてきた作業報告書のPDFを、由紀子さんはスマートフォンで見返していました。整理前後の写真のなかに、処分した食器の箱も写っています。

ちょうどそのころ、たまたまネット記事で「昭和レトロ食器人気」「古いノリタケが高値で取引されるケースも」という特集を目にしました。

「あれ、母の食器に似てるかも……と思ったんです」

写真を拡大し、ロゴや柄を手掛かりに検索すると、母が持っていたのは、戦前から続く古いシリーズの流れをくむ廃盤品だった可能性があるようでした。未使用のセットは、現在でもオークションサイトなどで数万円程度で取引されていました。

「どうしよう、捨てちゃったよ……と思いました」。ただ、由紀子さんの胸に残ったのは、金額だけではありませんでした。

母は、“いつか”のために、大事なものを使わずに生きた人だったのかもしれない――。

そんな思いが、あとから静かに込み上げてきたといいます。

遺品整理で見落とされる「昭和世代の価値観」

遺品整理では、「とにかく早く終わらせたい」という心理が働きやすいものです。特に近年は、遠方に住む親の実家整理や賃貸住宅の退去期限、仕事や介護との両立などが重なり、「まとめて処分」を選ぶケースも珍しくありません。

一方で、昭和世代の家庭には、本人すら価値を把握していなかったモノが残されていることがあります。たとえば、今回のように廃盤となった食器や記念硬貨、切手、古い贈答品などです。

ただ、本質は「高値で売れるか」だけではありません。高度経済成長期前後に結婚した世代には、「いいものを長く使う」「来客用は普段使いしない」「もったいないから取っておく」という価値観が色濃く残っています。

そのため、本当は大切にしていたモノほど、使わずにしまい込んでいたケースも少なくありません。子ども世代からみれば“古い食器”でも、本人にとっては結婚当時の記憶や、人生の節目そのものだった可能性もあるのです。

遺品整理で後悔しないために…FPが勧める「一度立ち止まる工程」

遺品整理では、時間にも気持ちにも余裕がなくなりがちです。そのため、「不要そうだから処分」という判断をしてしまうこと自体は、決して珍しいことではありません。

ただ、後悔を減らすためには、“一度立ち止まる工程”を入れることが大切です。たとえば、食器や貴金属、記念品、古銭、時計など、ジャンルごとにわけて確認するだけでも違います。

最近では、遺品整理と簡易査定の両方に対応する業者もあることをご存じでしょうか。すべてを自力で調べる必要はありませんが、「これは本当に処分していいのか」を一度確認するだけでも、見落としを防ぎやすくなります。

また、整理前に写真を残しておくこともお勧めします。あとから価値に気づいた場合でも、型番や特徴を確認しやすくなるためです。

なお、遺品のなかには、古い定額貯金の証書や、存在を忘れていた預金口座、株式関係の書類、保険証券などが含まれているケースもあります。特に昭和世代では、株券電子化以前の書類がそのまま残されていることもあり、「価値がない紙」と思い込んで処分してしまうケースもゼロではありません。通帳・印鑑・保険証券などは、相続手続きに直結するものも多く、必ず中身を確認してから判断することが大切です。

「どうせ財産はない」という思い込みが、思わぬ見落としにつながることもあります。遺品整理で見落とされるのは、必ずしも“高額資産”だけではありません。故人がどんな思いで持ち続けていたのか――その背景ごと、処分してしまうこともあるのです。

急いで片付けたくなるときほど、一度だけ立ち止まってみる。その時間が、後悔を減らすことにつながるのではないでしょうか。

三原 由紀

合同会社エミタメ

代表