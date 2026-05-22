この記事をまとめると ■三菱公式「Mitsubishi Motors Stories」で歴代パジェロ開発史の全4回連載が完結 ■2代目はスーパーセレクト4WDで走破性と操縦性の両立を実現した ■3代目以降は骨格刷新や足まわり改良を進め完成度を高めていった パジェロというクルマの思想と進化の本質 三菱自動車が公式WEBサイトで運営する「Mitsubishi Motors Stories」は、カタログやプレスリリースとは異なる視点からクルマを語る、読み物コンテン