宮野真守と神山智洋（WEST.）が出演する、2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演 SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」が、6月12日から上演される。本作は、脚本に劇作家の福原充則を迎え、大正浪漫を感じる時代設定と江戸川乱歩が描いたようなほの暗い匂いが漂うスチームパンクな世界を描く。秘密が大好きな名探偵・アケチコ五郎を宮野、マニラ育ちの帰国子女にして名探偵の新田