プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉とトマトの中華炒め」 「5分で簡単ニラ玉スープ ふわとろ感がおいしい by山下 和美さん」 「白菜のサッパリ漬け」 の全3品。 ボリューム満点の炒め物に、シンプルなスープと漬物をプラスしました。【主菜】牛肉とトマトの中華炒め 炒めたトマトがソースのようにトロッと牛肉にからんでおいしいです。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー