【モデルプレス＝2026/05/22】乃木坂46が5月19日・20日・21日の3日間、東京ドームにてデビュー14周年を祝うバースデーライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を開催。21日の公演では「梅澤美波 卒業コンサート」が行われた。【写真】乃木坂46新キャプテン抜擢メンバー◆梅澤美波、気球に乗って登場OVERTUREでは、3期生〜6期生がそれぞれの期別制服姿で、キャプテンである梅澤の元へと次々に集まっていく演出が。グループの歴