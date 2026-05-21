Ｇ１を３勝したアイドルホース・ソダシの半妹で白毛馬のマルガ（牝３歳、栗東・須貝）が、競走登録を抹消していたことが明らかになった。ＪＲＡのホームページで２１日、発表された。同馬の競走馬情報が記載されたホームページでは、抹消年月日２０２６年５月２１日と掲載されている。同馬は父モーリス、母ブチコの間に誕生した白毛馬で、昨年７月に函館で行われた新馬戦では武豊騎手とコンビを組んでレコード勝ちを収めてい