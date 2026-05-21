熱中症による健康被害を防ごうと、館林市は２１日、自動車ディーラー６社と協定を結び、クーリングシェルターの登録事業者に指定しました。 館林市役所で行われた調印式にのぞんだのは、多田市長と、トヨタカローラ群馬や富士スバルなど、自動車ディーラー６社の役員で、それぞれ市内の販売店でクーリングシェルターを設ける協定を結びました。 クーリングシェル