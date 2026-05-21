【モデルプレス＝2026/05/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた田中陽菜（たなか・ひなた）が5月20日、自身のTikTokを更新。兄と2人でのダンス動画を公開した。【写真】「今日好き」美女JK「お家かな？」イケメンオーラ溢れる兄と2ショット◆田中陽菜、兄とCANDY TUNEの楽曲でダンス田中は「CANDY TUNEさんガチ推しの兄妹でCANDY TUNEさんコラボのほっ