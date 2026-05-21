【ニューヨーク＝木瀬武】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは２０日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩが、今週にも米証券取引委員会（ＳＥＣ）に新規株式公開（ＩＰＯ）を申請する方針だと報じた。イーロン・マスク氏が率い、４月に上場申請した宇宙企業スペースＸに並ぶ大型ＩＰＯとなる見通しだ。関係者の話として伝えた。報道によると、米金融大手ゴールドマン・サックスや