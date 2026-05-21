【ニューヨーク＝木瀬武】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは２０日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩが、今週にも米証券取引委員会（ＳＥＣ）に新規株式公開（ＩＰＯ）を申請する方針だと報じた。

イーロン・マスク氏が率い、４月に上場申請した宇宙企業スペースＸに並ぶ大型ＩＰＯとなる見通しだ。

関係者の話として伝えた。報道によると、米金融大手ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーなどと申請の準備を進めている。早ければ２２日にも詳細を非公開にした形で手続きを開始し、最短で９月の上場を視野に入れているという。

オープンＡＩには米マイクロソフトやソフトバンクグループなどが出資し、３月末に新たな資金調達を完了した時点で企業価値は８５２０億ドル（約１３５兆円）と評価された。スペースＸは、６月に米ナスダック市場に上場する見込みだ。

ただ、オープンＡＩはデータセンターなどへの巨額の投資で赤字経営が続いている。市場では投資に見合った収益を得られるのか疑問視する見方もあり、投資家の支持をどこまで得られるのかが注目される。