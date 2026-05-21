元中日・吉見一起氏が推奨…コントロールを安定させる「トップの位置」習得法投手にとって、安定した制球力は“永遠の課題”である。中日でエースとして活躍し、「日本代表」侍ジャパンで投手コーチを務めた吉見一起氏は、投球動作においてトップの位置を重視。コントロールを安定させるために不可欠な、リリースの精度を高める「椅子キャッチボール」を紹介している。トップの位置について、利き手が頭の後ろで90度を作ること