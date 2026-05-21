この記事をまとめると ■2026年度の最初の新車販売台数が発表された ■2026年4月の登録乗用車の販売台数は22万3369台と前年比116.9%であった ■環境性能割の廃止によって4月に納車をズラした人が多いことが影響している 夏商戦へ向けての準備が始まった 2026年5月1日（金）、自販連（日本自動車販売協会連合会）から登録車、全軽自協（全国軽自動車協会連合会）より軽自動車、それぞれの2026年4月単月締めでの新車販売台数が発表