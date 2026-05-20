◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２０日・京セラＤ）ソフトバンク・小久保裕紀監督が試合前に取材に応じ、「今日はスタメンから外します」と、打撃不振の山川穂高内野手のベンチスタートを明かした。山川は１９日のオリックス戦で走者を置いての３度の打席で凡退。最近６試合は１８打数１安打４四球で打点なし。打率は規定打席到達者で最低の１割７分６厘と苦しんでいた。１８日には大阪・舞洲で休日返上で打ち込む