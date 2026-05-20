【モデルプレス＝2026/05/20】モデルの松島花が5月19日までに自身のInstagramを更新。母との2ショット公開し反響を呼んでいる。【写真】36歳モデル「骨格そっくり」母公開◆松島花、母との2ショット松島は「今日は母の誕生日でした！！両親と夫と4人で食事に」とコメントし、母とのショットや誕生日ケーキの写真などを複数枚投稿。店内にて、笑顔を見せる松島と、バースデーカードを手に持つ母との2ショットを公開している。また、