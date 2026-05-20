5月14日、元「乃木坂46」の齋藤飛鳥が、自身のInstagramでショートカットにしたことを報告した。このイメチェンに関して、ファンの間で熱い議論が繰り広げられているようだ。齋藤は《髪切ったよ》とつづり、これまでの黒髪ロングヘアから断髪したことを明かした。「ファッション誌『sweet』7月号でヘアカットの様子に密着しており、同誌の公式Instagramでは齋藤さんが約20センチ髪を切ったことを明かしています。“ショート激