5月14日、元「乃木坂46」の齋藤飛鳥が、自身のInstagramでショートカットにしたことを報告した。このイメチェンに関して、ファンの間で熱い議論が繰り広げられているようだ。

齋藤は《髪切ったよ》とつづり、これまでの黒髪ロングヘアから断髪したことを明かした。

「ファッション誌『sweet』7月号でヘアカットの様子に密着しており、同誌の公式Instagramでは齋藤さんが約20センチ髪を切ったことを明かしています。

“ショート激変” を称賛するファンも多いですが、サラサラの黒髪ロングヘアのイメージが認知されていただけに、似合っていないと感じるファンもいるようです。

さらにSNSでは、乃木坂46時代の齋藤さんと現在の姿を比較するユーザーまで現れ、注目を集めています」（スポーツ紙記者）

ただ、齋藤のショートカットを “似合わない” と見る層に対して、Xでは

《今の方が自然な感じで好きだけれど》

《髪切った飛鳥さんは大人っぽくみえる》

《今の齋藤飛鳥めっちゃいいけどな》

など、イメチェンを肯定する声もあがっている。

齋藤は2022年に乃木坂46を卒業し、女優やモデルとして活躍している。少し前にも、卒業したメンバーの姿が話題にあがった。

「2月に西野七瀬さんが出演する映画『90メートル』の完成披露試写会に参加した際のことです。

イベントでの西野さんは、オールバックのおでこを出した髪型で、ノースリーブの衣装を着ていたのですが、SNSではフェイスラインや肩回りがふっくらして見えるという指摘が一部であがったのです。

ただ、“ふっくら” 化に関して、Xでは《さらに可愛くなった》と好意的に受け止める声も多くあがっていました」（芸能記者）

西野は2018年に乃木坂46を卒業。西野、齋藤ともにグループ内で高い人気を誇ったが、アイドルを卒業後の変化が注目を集めるのはこんな理由も。

「西野さんは華奢、齋藤さんは黒髪ロングのイメージが広く認知されていただけに、些細な変化が気になる人もいるのでしょう。

ただ、年齢を重ねるにつれて、ある程度見た目が変わるのは自然なことですし、西野さんも、齋藤さんも現在の自分に合ったスタイルを確立しています。そんなアイドル時代からの変化を支持するファンも多いのです」（同前）

時間が経つにつれ、齋藤の “イメチェン” に魅了される人も増えそうだ。