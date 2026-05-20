ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【牛肉】をご紹介する。「サーロイン」のランキング（月別、26年5月14日昼参照）より、トップ5だ。【5位】愛知県 東浦町「東浦町産「黒毛和牛」特選サーロイン塊肉（約1kg）」30000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】下村畜産食肉が繁殖から肥育、そしてお客さまにお届けするまで、一貫生産・販売。血統の見極めと牛の健康状態の繊細なる管理、そして独自の配合飼料によって最高品